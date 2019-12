La plus grande menace du système financier sud-coréen est la guerre commerciale sino-américaine

Photo : KBS

Les experts sud-coréens et étrangers en matière d’économie et de finance s’accordent à dire que le conflit commercial entre les Etats-Unis et la Chine, ainsi que le ralentissement économique constituent une menace pour la stabilité du système financier au pays du Matin clair.Selon la Banque de Corée (BOK), 74 % des 92 experts ayant participé à l’évaluation des risques financiers pour le deuxième semestre 2019 pointent du doigt, en premier lieu, la guerre commerciale entre les deux grandes puissances économiques. Ceux qui ont choisi le fléchissement continu de l’économie représentent 52 %.Les autres risques évoqués sont la récession de l’économie mondiale (40 %), l’endettement des ménages (40 %) et l’instabilité financière et économique chinoise (39 %).Comparé au résultat de l’enquête menée en mai, la part du conflit commercial opposant Washington à Pékin est en progression, passant de 67 à 74 % alors que celle du ralentissement économique a perdu du terrain, passant de 66 à 52 %.Par ailleurs, 13 % des sondés mise sur l’apparition de risques pour le système financier d’ici moins d’un an, alors qu’ils n’étaient que 4 % en mai.Cette enquête a été réalisée du 11 au 29 novembre auprès de cadres des institutions financières sud-coréennes, de professeurs, de chercheurs et de responsables de l’investissement en Corée du Sud au sein des institutions financières internationales.