Start-up : la Corée du Sud se dote d’une 11e « licorne » avec Aprogen

Depuis le 9 décembre, la Corée du Sud compte une nouvelle « licorne », ces start-up valorisées à plus de 1 milliard de dollars. C’est ce qu’a annoncé le ministère des PME et des Start-up.En effet, le fabricant de médicaments biosimilaires Aprogen Biologics est entré dans la liste des licornes, compilée par le cabinet d’études américain CB Insight. Il est ainsi devenu la 11e jeune pousse sud-coréenne dont la valorisation dépasse le milliard de dollars, juste derrière la plateforme de mode Musinsa, qui figure dans ce club très fermé depuis le mois dernier.Le pays du Matin clair prend ainsi la cinquième place ex-aequo avec l’Allemagne en termes de nombre d’entreprises innovantes à pouvoir revendiquer ce statut de mastodonte. Avec 210 start-up de ce genre, les Etats-Unis dominent la liste. Viennent ensuite la Chine (102), le Royaume-Uni (22) et l’Inde (18).