Samsung BioLogics : 3 vice-présidents condamnés à de la prison ferme

Photo : KBS

Trois vice-présidents de Samsung BioLogics, impliqués dans une affaire de fraude comptable, ont été condamnés à de la prison ferme. Le tribunal du district central de Séoul a infligé deux ans de prison ferme au vice-patron Lee Wang-ik, pour avoir ordonné la destruction de preuves.Ses deux complices, Park Moon-ho et Kim Hong-kyung, sont, quant à eux, condamnés à un an et six mois de prison ferme. Cinq cadres ayant procédé à l’élimination de preuves sur les ordres de la direction ont également écopé d'une peine de prison maximale de trois ans avec sursis.D’après la Justice, les employés ont appliqué aveuglement l’ordre de leur hiérarchie sans se poser de questions sur l’illégalité d’un tel acte. Il a également souligné l’importance, pour un grand groupe comme Samsung, qui cherche à être soutenu par la population, de respecter la loi et les procédures.Dans un contexte où l’enquête sur ce grand sous-traitant de produits pharmaceutiques se poursuit depuis plus d’un an, les procureurs ne tarderont pas non plus à le poursuivre pour comptabilité truquée.