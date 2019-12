Hommage aux sapeurs-pompiers morts dans l’accident d’hélicoptère près de Dokdo

Photo : KBS

Les obsèques des cinq sapeurs-pompiers tués dans l’accident d’hélicoptère survenu le 31 octobre près des îlots Dokdo en mer de l’Est ont eu lieu aujourd’hui.L’appareil était venu transporter un pêcheur blessé sur les îles mais s’est écrasé à peine quelques minutes après son décollage, avec à son bord sept personnes dont cinq sapeurs-pompiers, le blessé et son proche. Les corps de seulement quatre d’entre eux ont été retrouvés à ce jour.Le président de la République a assisté à la cérémonie pour saluer le sacrifice et la mémoire de ses fonctionnaires morts pour la patrie. Moon Jae-in a prononcé un éloge funèbre, avant de remettre à chacun d’entre eux une promotion et une décoration à titre posthume.Le dirigeant a également souligné que l’Etat était là pour défendre la vie et la sécurité de son peuple.