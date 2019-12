Une soixantaine de PME sélectionnées pour le projet « Brand K »

Photo : YONHAP News

Le gouvernement se retrousse les manches pour renforcer la compétitivité des produits des petites et moyennes entreprises. Dans le cadre de ses efforts, le ministère des PME et des Start-up a annoncé qu’il sélectionnerait, du 11 au 31 décembre, une soixantaine d’entreprises dont les produits porteront le label commun dit « Brand K », l’année prochaine et en 2021.L’opération a pour but de développer les produits fabriqués par les PME et d’explorer les débouchés dans le pays comme à l’étranger, à l’initiative de l’Etat.Les firmes qui s’y intéressent peuvent déposer leur candidature auprès du ministère. Une condition : elles doivent fabriquer des biens de consommation comme des ustensiles de cuisine, des produits cosmétiques ou encore liés au secteur de l’agroalimentaire.Une fois choisies, elles pourront présenter leurs productions aux expositions ou aux foires qui se tiennent en Corée du Sud ou à l’étranger. Elles bénéficieront également d’un traitement de faveur si elles ouvrent une boutique dans certains lieux spécialement aménagés, afin de les vendre de manière permanente.Le projet a été lancé cette année. À ce jour, un total de 39 entreprises ont été sélectionnées.