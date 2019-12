Amnesty International appelle la Corée du Sud à abolir la peine de mort

Photo : YONHAP News

Aujourd’hui, c’est la journée internationale des droits de l’Homme. La veille de cette journée célébrée partout dans le monde, Amnesty International a présenté à la Cour constitutionnelle sud-coréenne un avis juridique l’appelant à abolir la peine de mort.L’organisation internationale de défense des droits humains a insisté sur le fait que la peine capitale était un châtiment cruel, inhumain et dégradant, et qu’il était contraire au droit à la vie. Et d’ajouter que dans plus de 70 % des pays du monde, elle a été supprimée juridiquement et substantiellement.L’ONG a expliqué dans le même temps que, depuis le dernier verdict rendu en 2010 par la Cour sud-coréenne, la tendance abolionniste continuait de progresser au point que plusieurs pays d’Afrique ont décidé de ne plus maintenir ce système. L’institution sud-coréenne avait alors jugé que celui-ci était conforme aux lois fondamentales.