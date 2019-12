Météo : brouillard, nuages et particules fines

Photo : KBS

Les pluies et le retour de la douceur, combinés à un voile de particules fines, ont plongé Séoul dans un épais brouillard, qui persistera une bonne partie de la journée. Un peu partout dans le pays, les nuages seront présents et empêcheront le soleil de percer. Des pluies sont attendues encore ce soir, dans la capitale sud-coréenne.La qualité de l’air s’est empirée par rapport à hier puisque l’indice de qualité de l’air américain (IQA US), la norme mondiale, tourne aujourd’hui autour de 190 au nord-ouest du pays, avec parfois des pics dépassant les 230, comme à Bucheon, dans la province de Gyeonggi.Le temps semble complètement se dérégler. En effet, les températures, anormales pour la saison, ne cessent de monter. Il fera 11°C à Séoul, 14°C à Daejeon et Daegu, 17°C à Busan et jusqu’à 19°C sur l’île de Jeju. Incroyable pour le début de l’hiver.