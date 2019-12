Météo : après 4 jours humides et une forte pollution, le soleil fait son retour

Photo : YONHAP News

Le brouillard, mélange de bruine et de particules en suspension dans l’air, qui a recouvert Séoul et sa région périphérique, hier, n’a pas perdu de son épaisseur.Jusqu’à ce midi, la capitale sud-coréenne était recouverte d’un voile humide, pour le quatrième jour consécutif, et pollué, avec un indice de qualité de l’air (IQA US) supérieur à 150, autrement dit un niveau « très mauvais ». Trois ou quatre fois plus que la normale. Les vents d'ouest combinés à une forte pollution sur la côte est chinoise seraient à l'origine de ces conditions désastreuses, d'après l'administration météorologique de Corée du Sud (KMA).Le ministère de l’Environnement a, aujourd'hui encore, maintenu son niveau d’alerte 1 dans certaines régions et villes du pays du Matin clair. La KMA prévoit, d'ici demain, un retour à un état « normal » de la concentration des particules fines.Dans l’après-midi, le soleil devrait finalement percer un peu partout sur le territoire et laisser ainsi place au retour du ciel bleu et à un air plus sain. Quelques nuages seront toujours présents sur la côte ouest-sud-ouest et le centre.Au niveau du thermomètre, le pays s’est levé sous des températures bien supérieures aux normales saisonnières. À 9h ce matin, il faisait 9°C à Séoul et 13°C à Busan, par exemple. Mais le soleil amènera de la fraîcheur au fil de la journée. Les températures chuteront progressivement pour atteindre, autour de 21h, 1°C dans la capitale, 5°C à Daejeon, 6°C à Daegu et sur l’île de Jeju, et 8°C à Busan.