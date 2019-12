Pompeo : Pyongyang doit continuer de suspendre ses essais balistiques et nucléaires

Photo : YONHAP News

Le secrétaire d’Etat américain a annoncé attendre de Pyongyang qu’il continue de tenir ses engagements, à savoir l’arrêt de ses tests nucléaires et de missiles balistiques intercontinentaux, ainsi que sa dénucléarisation. Mike Pompeo a fait cette annonce lors d’une conférence de presse accordée à l’issue d’un entretien, hier à Washington, avec son homologue russe Sergueï Lavrov.Le visage de la diplomatie américaine aurait ainsi lancé une mise en garde contre d’éventuelles futures provocations du Nord, à l’approche de la fin de l’ultimatum posé par Kim Jong-un sur le dossier nucléaire. Selon lui, La Maison blanche poursuit sa coopération pour renforcer les mécanismes de dialogue avec l’Etat ermite.Pompeo a fait valoir, en même temps, que lui et Lavrov avaient reconfirmé leur objectif commun : la dénucléarisation définitive et complètement vérifiée du pays communiste. Le ministre russe des Affaires étrangères a quant à lui mis l’accent sur la nécessité du dialogue Washington-Pyongyang.