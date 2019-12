Le « talchum » en lice pour une inscription au patrimoine culturel de l’Unesco

Photo : KBS

L’Administration de l’héritage culturel souhaite inscrire le « talchum » au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’Unesco. Il s’agit d’une danse théâtrale traditionnelle coréenne où les acteurs portent un masque. La candidature portera sur 13 spectacles désignés comme biens culturels nationaux et quatre pièces sélectionnées comme régionaux. Ces œuvres ironisent de façon comique sur l’injustice de la société.La danse des masques a été ainsi sélectionnée, reléguant 32 autres patrimoines comme le gayageum et le hanbok, l’instrument de musique et le vêtement traditionnel. En effet, celle-ci représente le mieux la culture ancestrale de la Corée du Sud et a, jusqu’à aujourd’hui, bien été conservée.La candidature sera déposée en mars 2020 et le résultat est attendu pour novembre 2022. Si ce théâtre réussit à rejoindre cette fameuse liste de l’organisation internationale, la ville d’Andong deviendra la première collectivité locale à posséder des héritages culturels dans trois catégories de l’Unesco, avec des patrimoines mondial et documentaire.Par ailleurs, Séoul et Pyongyang n’ont toujours pas trouvé d’accord pour effectuer une candidature conjointe à cause du refroidissement de leurs relations. Mais il reste encore la possibilité d’y arriver au dernier moment, comme ce fut le cas de la lutte traditionnelle, le « ssireum », l’année dernière.L'Organisation internationale de la culture des masques va codifier la valeur mondiale du « talchum » afin de préparer les dossiers nécessaires.