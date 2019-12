ONU : la Corée du Sud prend part à une réunion du Conseil de sécurité sur la Corée du Nord

Photo : KBS

La Corée du Sud prendra part à une nouvelle réunion du Conseil de sécurité de l’Onu, qui aura lieu aujourd’hui, heure de New York, à la demande des Etats-Unis, pour débattre des programmes nucléaire et balistique de la Corée du Nord. C’est ce qu’a annoncé, hier, le ministère des Affaires étrangères.A en croire son porte-parole, Kim In-chul, la Corée du Sud maintient une communication étroite avec les USA qui assurent, jusqu’en décembre, la présidence tournante de l’organe avec les autres pays membres. Elle participe à cette réunion en qualité de pays concerné et y prendra la parole.C’est son ambassadeur auprès de l’organisation internationale, Cho Hyun, qui y sera présent au côté de son homologue du Nord, Kim Song.