Accord Séoul-Washington pour la reconnaissance mutuelle de leur régime de sûreté aérienne

Photo : YONHAP News

Le ministère sud-coréen des Transports et l'Agence américaine pour la sécurité des transports (TSA) sont convenus de reconnaître mutuellement leur régime de sûreté des transporteurs aériens de passagers. Cet accord est intervenu lors d’une réunion consacrée à la coopération en la matière, qui s’est tenue début décembre à Miami.Cette décision permettra de supprimer les contrôles de sûreté redondants imposés aux sud-Coréens dans les aéroports du pays de l’oncle Sam, et ce à partir du second semestre de l’année prochaine. Elle réduira en même temps les coûts des professionnels du secteur, de l’ordre de 20 milliards de wons par an, soit 15 millions d’euros.Conformément à cela, les deux pays mèneront des concertations détaillées sur les réglementations concernées afin d’obtenir des résultats concrets l’année prochaine.La Corée du Sud est le premier pays d’Asie à conclure un tel accord avec la TSA.