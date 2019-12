Le gouvernement souhaite autoriser les congés parentaux pendant la grossesse

Photo : KBS

Les sud-Coréennes devraient pouvoir recourir prochainement au congé parental lors de leur grossesse.C’est ce que prévoit le projet du troisième plan quinquennal visant à promouvoir l’activité économique des femmes, obligées de mettre un terme à leur carrière professionnelle pour élever leurs enfants. Le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille l’a dévoilé, hier, lors d’une réunion publique.Autres mesures clés : lorsque le ou la chef d’une famille monoparentale prendra un congé parental, il ou elle pourra recevoir au maximum 2,5 millions de wons, soit 1 900 euros, pendant trois mois, au lieu des 1,5 million de wons, soit 1 130 euros, actuellement accordés.Également, les écoles maternelles devront accepter un plus grand nombre d’enfants qui restent tard l’après-midi dans leur établissement et les écoles primaires devront, elles aussi, s’occuper plus longtemps des élèves dont la mère travaille.L’exécutif envisage également d’inciter les entreprises, notamment les PME, à octroyer davantage de congés parentaux, en leur accordant une subvention mensuel de 800 000 wons, environ 600 euros, par personne, au lieu des 600 000 wons, soit 450 euros, actuellement, ainsi que des réductions fiscales.Enfin, d’autres dispositifs seront mis en place afin de renforcer les capacités des femmes travaillant dans les secteurs des sciences, des technologies et de l’agriculture.