Séoul accordera son aide humanitaire à Pyongyang indépendamment de leurs relations

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud compte poursuivre son aide humanitaire à la Corée du Nord, indépendamment de leurs relations. C’est ce qu’a souligné, hier, le porte-parole du ministère de la Réunification.Lors d’un point de presse, Lee Sang-min a précisé que le gouvernement de Moon Jae-in continuerait d’accorder son soutien aux enfants en bas âge et aux femmes enceintes de l’autre côté du 38e parallèle, en mettant de côté la situation politique et militaire dans la péninsule et les relations intercoréennes. Avant d’ajouter que la Corée du Sud et aussi beaucoup d’autres pays étrangers affichaient de larges convergences sur ce point.Pour rappel, Séoul a décidé, en juin, d’offrir 50 000 tonnes de riz au royaume ermite par l’intermédiaire du Programme alimentaire mondial (PAM). Et la semaine dernière, il a annoncé son intention de débloquer 5 millions de dollars en vue de financer, via l’Organisation mondiale de la santé (OMS), des projets d’assistance médicale pour les femmes et les enfants.