La BAD abaisse ses prévisions de croissance de la Corée du Sud pour 2019 et 2020

Mauvaise nouvelle pour l’économie sud-coréenne.La Banque asiatique de développement (BAD) a de nouveau abaissé ses prévisions de croissance de la Corée du Sud pour cette année ainsi que pour 2020.Dans un nouveau rapport annuel, elle prévoit désormais une hausse de 2 % seulement du Produit intérieur brut (PIB) en 2019, contre 2,1 % il y a trois mois. L’institution avait déjà revu à la baisse ses pronostics en juillet et en septembre, de 0,1 et 0,3 point respectivement.Pour l’année prochaine, la BAD n’attend qu’une croissance de 2,3 % pour le pays du Matin clair, une prévision réduite de 0,1 point par rapport à celle de septembre.Ces prévisions en baisse sont principalement dues aux ralentissements des investissements dans les biens d’équipement et des exportations, à la friction commerciale Pékin-Washington ainsi qu’à celle entre Séoul et Tokyo.