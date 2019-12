Hwang Kyo-ahn entame un sit-in illimité

Photo : YONHAP News

13 jours après l’arrêt de sa grève de la faim, le patron du Parti Liberté Corée (PLC), la première formation de l’opposition, a débuté cette fois-ci un sit-in illimité pour empêcher le vote des propositions de loi sur les réformes électorales et judiciaires. Des réformes auxquelles son mouvement s’oppose vigoureusement.Hwang Kyo-ahn a entamé cette manifestation, hier soir, devant la salle de sessions plénières du siège de l’Assemblée, là où le scrutin doit être organisé, normalement.Le Minjoo, le parti au pouvoir, s’apprête à soumettre, demain, au vote des textes controversés. D’ici là, il mènera ses dernières négociations avec les forces minoritaires de l’opposition afin d’obtenir un certain nombre de compromis. Celles-ci n’étant pas tout à fait d’accord non plus avec la formation présidentielle. Le nombre des députés élus à la proportionnelle et la redistribution des pouvoirs entre le Parquet et la Police sont les deux principaux points de discorde.