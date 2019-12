Kyodo News : Steve Biegun devrait contacter ses interlocuteurs nord-coréens à Panmunjom

Photo : KBS

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord envisage de faire un nouveau voyage à Tokyo à la mi-décembre et, avant de s’y rendre, fera escale, la semaine prochaine, à Séoul. C’est ce qu’a rapporté hier l’agence japonaise Kyodo News.Selon celle-ci, lors de son déplacement à Séoul, Steve Biegun devrait chercher à contacter, à Panmunjom, ses interlocuteurs de l’autre côté du 38e parallèle. Actuellement, les Etats-Unis, la Corée du Sud et le Japon redoublent de vigilance pour surveiller le pays communiste, qui a laissé entrevoir la possibilité de relancer les essais de missiles balistiques intercontinentaux, capables d’atteindre le continent américain.La prochaine tournée du haut diplomate aurait donc pour but de revaloriser l’union entre les USA et leurs deux principaux alliés d’Asie face au régime de Kim Jong-un. Elle permettra également de remettre sur les rails les négociations de travail sur le nucléaire nord-coréano-américaines, et ce dans l’optique de l’élection présidentielle américaine de l’année prochaine.Par ailleurs, la nomination de Biegun au poste de sous-secrétaire d’Etat a été confirmée hier par la commission des affaires étrangères du Sénat. Elle doit être encore validée par l’assemblée plénière de la Chambre haute pour qu’il prenne pleinement ses fonctions.