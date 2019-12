La FED gèle ses taux directeurs

Photo : YONHAP News

La Réserve fédérale américaine (FED) a décidé, hier, de geler ses taux d’intérêt entre 1,5 % et 1,75 %.La FED aurait notamment pris en compte la conjoncture économique et l’emploi, deux indicateurs actuellement favorables.Pour rappel, les autorités financières américaines ont augmenté leurs taux directeurs à neuf reprises depuis décembre 2015. Mais en raison du conflit commercial avec la Chine et du ralentissement économique, elles ont procédé à une baisse en juillet, une première depuis dix ans et sept mois. Les taux de référence ont été une nouvelle fois diminués de 0,25 % en septembre, puis en octobre.