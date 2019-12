Cigarettes électroniques : une substance soupçonnée de provoquer des maladies pulmonaires détectée en Corée du Sud

Photo : KBS

Le ministère de la Sécurité de l’alimentation et du médicament a publié, aujourd’hui, les résultats d’une analyse portant sur 153 types de cigarettes électroniques contenant des cartouches liquides disponibles sur le marché.En octobre, le gouvernement avait recommandé à la population d’arrêter de fumer des cigarettes électroniques après l’apparition de cas d’infection pulmonaire. Ce qui avait conduit les autorités sanitaires à effectuer cette analyse en question.Résultat : une partie des produits analysés contiendrait de la vitamine E acétate. Les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC) des Etats-Unis soupçonnent cette substance d’être liée aux infections pulmonaires et d’interagir avec d’autres substances.Mais aucune trace de tétrahydrocannabinol (THC) n’aurait été détectée dans les 153 échantillons. 80 % des patients ayant attrapé une maladie pulmonaire après avoir fumé des cigarettes électroniques ont utilisé des liquides à base de THC.Aux USA, 2 200 personnes ont connu des détériorations graves de leurs poumons et 48 sont décédées, probablement à cause de ces e-cigarettes.