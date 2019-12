Les hackers nord-coréens coopéreraient avec des équipes basées en Europe de l’Est

Photo : YONHAP News

Les hackers nord-coréens auraient coopéré avec des cybercriminels basés en Europe de l’Est, notamment en Russie. C’est ce qu’a rapporté, hier, l’agence Reuters, en se référant à un rapport publié par l’entreprise informatique SentinelOne, basée en Californie.Selon ce document, le groupe de pirates nord-coréen Lazarus aurait accédé aux comptes de ses victimes avec l’aide de l’organisation cybercriminelle TrickBot. D’après un expert de la firme, des preuves démontrent que les deux entités ont communiqué quelques heures avant l’attaque du réseau interbancaire chilien, perpétrée au début de cette année. Et d’ajouter qu’il est possible que les opérateurs de TrickBot offrent leurs prestations aux hackers basés en Corée du Nord, en échange de commission.Reuters conclut que ce rapport laisse supposer que les groupes cybercriminels et les espions soutenus par les Etats cherchent à trouver un terrain de coopération en ligne. Elle fait également savoir que Lazarus est actuellement poursuivi par la justice pour avoir mené des cyberattaques à l’encontre de Sony Pictures en 2014 et de la banque centrale de Bangladesh en 2016.