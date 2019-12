Augmentation du fonds pour la coopération intercoréenne de 9 % en 2020

Photo : YONHAP News

Le fonds de la coopération intercoréenne pour l’année 2020 est fixé à 1 205,6 milliards de wons, soit quelque 912 millions d’euros. Il s’agit d’une augmentation de 9 % par rapport à cette année.Dans le détail, une enveloppe de 489 milliards de wons, soit 370 millions d’euros, a été allouée aux projets de construction d’infrastructures, comme la connexion des routes et des chemins de fer entre les deux Corées, contre 428, 9 milliards de wons, soit 324 millions d’euros, cette année. Également, 127,5 milliards de wons, environ 96 millions d’euros, ont été octroyés au projet pour la coopération sylvicole, en progression de 13,8 milliards de wons. .Le crédit nécessaire pour l’aménagement des zones frontalières a également presque doublé, passant de 12,6 milliards de wons, 9,5 millions d’euros, cette année à 26 milliards de wons, à hauteur de 20 millions d’euros, l’année prochaine.Si l'on en croit le ministère de la Réunification, ce budget a pour but de réaliser, notamment, « l’économie de la paix » à travers la construction d’infrastructures et de sensibiliser le public à la nécessité du processus de paix dans la péninsule.