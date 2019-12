4 couples de nouveaux mariés sud-coréens sur 10 n’ont pas d’enfant

Photo : KBS

Alors que le taux de natalité est à un niveau historiquement bas, quatre couples sud-coréens sur dix, qui se sont mariés ces cinq dernières années, n’ont pas d’enfant. C’est ce que révèlent les données publiées, aujourd’hui, par l’Institut national des statistiques (Kostat).Ces statistiques ont été compilées en 2018 et concernent un peu plus d'un million de couples. 40,2 % d’entre eux n’ont pas d’enfant, soit une augmentation de 2,6 % en un an. C’est la première fois que cette proportion dépasse la barre des 40 %. Et la moyenne du nombre d’enfants de ces couples était de 0,74, un recul de 0,04 en glissement annuel.Ce pourcentage est plus élevé chez les couples dont l’un des deux époux ne travaille pas que chez ceux où les deux travaillent, soit 66 contre 54 %. Idem chez les familles propriétaires de plus d’un logement par rapport à celles qui n’en ont pas.Autre nouveauté : les couples qui ont confié leurs enfants à une crèche sont plus nombreux que ceux qui les élèvent chez eux, soit 48 contre 45,6 %.