Les avions de surveillance américains se succèdent dans le ciel coréen

Photo : YONHAP News

Alors que l’échéance des négociations nucléaires Washington-Pyongyang, unilatéralement fixée par la Corée du Nord à la fin de cette année, approche, des avions de reconnaissance américains se succèdent au-dessus de la péninsule.D’après le site web américain spécialisé sur la traque des avions civils et militaires, Aircraft Spots, un avion de reconnaissance E-8C Joint Start (J-start) a volé, hier, dans le ciel coréen, à une altitude de 8 839,2 m. Il a déjà été détecté le 27 novembre et la semaine dernière. Doté de système de surveillance intégral et d’un radar, l’E-8C peut mener une surveillance minutieuse des mouvements d’effectifs et de matériels terrestres, en particulier sur les sites de lancement de missiles et les bases d’artillerie.Lundi et mercredi, des RC-135W Rivet Joint, et mardi, un drone de reconnaissance RQ-4 Global Hawk ont également survolé la zone frontalière séparant les deux Corées.Certains observateurs avancent que, si les activités des avions de surveillance américains sont détectés par les civils, c’est parce qu’ils ont allumé exprès le système d’identification de localisation. Selon eux, cette activation volontaire sert à exercer une pression contre la Corée du Nord.