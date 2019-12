Huawei se rapproche de Samsung Electronics sur le marché mondial des smartphones

Photo : YONHAP News

En dépit des sanctions américaines infligées cette année contre Huawei, le fabricant de téléphonie mobile et d’équipements informatiques chinois, celui-ci continue de talonner Samsung Electronics sur le marché mondial des smartphones. En effet, la différence entre leur part de marché s'est réduite, passant de 5,9 points en 2018 à 3,6 points cette année.Des chiffres révélés, aujourd’hui, par Strategy Analytics (SA), une société spécialisée dans les analyses de marché. Le géant de l’électronique sud-coréen est toujours le leader mondial avec 21,3 %. Il est suivi par le groupe chinois, avec 17,7 %, et Apple, avec 13,6 %.Mais d’après SA, si les Etats-Unis maintiennent leurs sanctions l’année prochaine, le marché mondial des smartphones devrait connaître une décroissance de 3,4 % et la part détenue par Huawei devrait reculer aux alentours de 15,5 %. Par contre, celle de Samsung devrait augmenter, à hauteur de 22,9 %.En revanche, si Washington décide de les adoucir, la firme chinoise pourrait maintenir le niveau de cette année, mais la part de marché de Samsung devrait reculer à 20,6 %. L’écart entre les deux entreprises se réduirait ainsi à 2,9 points.