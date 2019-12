Photo : YONHAP News

La Corée du Sud jouit, aujourd’hui, du retour du soleil et d’un air un peu plus pur. Le ciel bleu recouvrira la majeure partie du territoire. Seuls quelques nuages seront présents sur les pointes sud-ouest et nord-ouest.Du côté des températures, c’est la fraîcheur qui est au rendez-vous puisqu’il fera un maximum de 3°C à Séoul, 9°C à Busan, 7°C à Daegu, 6°C à Daejeon et 10°C sur l’île de Jeju.