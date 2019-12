Fast track : le Parlement tente de passer au vote des projets de loi controversés

Photo : KBS

L’Assemblée nationale devrait tenter, aujourd’hui, de passer au vote plusieurs propositions de lois controversées lors de la première séance plénière de sa session extraordinaire. Il s’agit de la loi portant sur la réforme électorale et de celle concernant la création d’une agence chargée d’inspecter la corruption des hauts fonctionnaires.Cinq partis politiques, excepté le Parti Liberté Corée (PLC), la première force d’opposition, avaient convenu, en avril dernier, de les adopter dans le cadre du « fast track », ou le processus accéléré, provoquant une vive protestation de la part de la formation conservatrice.Le Minjoo, le parti au pouvoir, envisage de finaliser les deux documents en concertation avec quatre formations minoritaires de l’opposition. Et si le PLC lance une obstruction parlementaire, un « filibuster » en anglais, le parti présidentiel s’est dit prêt, lui aussi, à faire de même pour gagner le soutien des citoyens.Le Parti Liberté Corée a pris une posture de combat tous azimuts. Il a accusé, auprès du Parquet, le président du Parlement, Moon Hee-sang, et le ministre des Finances, Hong Nam-ki, d’abus de pouvoir, dans le cadre de l’adoption du budget 2020. Il a également soumis une motion de censure contre ce dernier en le désignant comme « l’auteur principal d’un budget trop dépensier ».Demain, le deuxième parti politique du pays prévoit d’organiser des manifestations hors de l’Hémicycle. Et il envisage de conduire un « filibuster » afin d’empêcher l’adoption des deux propositions de loi en question. Un objectif qui semble cependant difficile à réaliser.De leur côté, les quatre autres partis de l’opposition, y compris le Bareun-Avenir, de centre-droit, appellent le Minjoo à traiter immédiatement la disposition sur la réforme électorale, tout en critiquant le PLC.Ce matin, les dernières tractations entre les présidents de trois groupes parlementaires, le Bareun-Avenir, le Parti de la Justice et le Parti pour la démocratie et la paix, ont eu lieu. Mais ils se sont contentés de constater, simplement, leur différence de point de vue.