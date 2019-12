La Corée du Sud et l'Indonésie coopèrent pour le développement d'un nouvel avion de chasse

Photo : KBS

Le ministre sud-coréen de la Défense et son homologue indonésien se sont mis d’accord, hier, pour renforcer leur coopération en matière de défense et de sécurité, en particulier dans la mise au point d’un avion de chasse de nouvelle génération (KF-X/IF-X).Lors de leur entretien, qui s’est tenu hier en Indonésie, Jeong Kyeong-doo et Prabowo Subianto ont décidé de solidifier leur relation en se basant sur un partenariat spécial stratégique.Au-delà de l'échange de formation militaire, les deux pays comptent aussi resserrer leur coopération dans les opérations de maintien de la paix de l'Onu (Peace-Keeping Operation : PKO).D’après le ministre Jeong, ce déplacement permettra à Séoul de bénéficier du soutien constant de l’Indonésie pour mettre en place la « nouvelle politique du Sud » et la procédure de paix dans la péninsule coréenne.