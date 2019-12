Washington relève d’un cran sa pression sur Pyongyang

Photo : YONHAP News

A l’approche de la fin de l’année, date butoir fixée arbitrairement par la Corée du Nord pour relancer les négociations nucléaires avec les Etats-Unis, les tensions montent d’un cran entre les deux pays.Le sous-secrétaire d’État adjoint américain chargé de l’Asie orientale et du Pacifique, a averti, hier, heure locale, que Washington ne pourrait plus tolérer les actes regrettables et insensés de Pyongyang. David Stilwell, en a fait part lors d’une réunion organisée par le Centre d'études stratégiques et internationales (CSIS).Le diplomate américain a néanmoins souligné que, depuis l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, en janvier 2017, le nombre des actions inappropriées menées par le pays communiste avait diminué de manière concrète. Et de conclure que le président américain souhaitait toujours coopérer avec le régime de Kim Jong-un et l’aider à reconstruire son économie.Quelques instants plus tôt, le chef adjoint de l’état-major interarmées américain, William Burns, a appelé Pyongyang à tenir sa promesse d’arrêter ses tirs d’essais de missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), en mettant en garde que la force américaine se tenait prête à la pire des situations. Il a également indiqué que Washington et Séoul étaient en train de préparer une posture de défense appropriée.Dans ce contexte, le Pentagone a procédé à un lancement d’essai de missile balistique sol-air de moyenne portée. Il ne s’agissait pas d’un ICBM, comme certains observateurs l’avaient prévu, mais ce test revêt un caractère de riposte militaire suite à une série de provocations nord-coréennes.