Pyongyang vilipende le Livre blanc de la diplomatie de la Corée du Sud

Photo : YONHAP News

Un site de propagande de la Corée du Nord a fustigé la publication, aujourd’hui, du Livre blanc de la diplomatie 2019 du ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Selon le site « uriminzokkiri », le Sud prétend à tort avoir calmé la tension dans la péninsule coréenne et joué un rôle décisif dans la reprise des négociations sur la dénucléarisation du Nord grâce à ses efforts.Le média pro-Pyongyang a attribué la sortie de la crise intercoréenne aux dispositifs ambitieux que le régime communiste a mis en palce avec détermination. Il a également reproché à Séoul de se vanter de résultats fictifs, sans n’avoir jamais appliqué ses engagements dans le cadre de l’accord intercoréen, face à la pression américaine.Dans cette nouvelle édition du Livre blanc de la diplomatie, le gouvernement de Moon Jae-in a fait le point sur ses activités diplomatiques déployées en 2018. Dans cette version, il a souligné que les Jeux olympiques d’hiver de PyeongChang avaient marqué un tournant permettant de se tourner vers la paix dans péninsule coréenne.Également, Séoul y explique que les trois sommets entre Moon Jae-in et Kim Jong-un et le premier sommet entre Donald Trump et Kim Jong-un, ont permis de relancer les négociations sur la dénucléarisation de la Corée du Nord.