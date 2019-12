Séoul souhaite que les touristes étrangers visitent davantage les provinces

Photo : YONHAP News

Le gouvernement sud-coréen envisage de permettre aux passagers étrangers en transit dans les aéroports de province, de séjourner pendant 72 heures dans le pays sans visa, et d’augmenter les lignes aériennes passant par ces aéroports.L’exécutif a discuté, hier, d’une stratégie pour le développement du tourisme dans les provinces en ce sens, lors d’une réunion présidée par le Premier ministre, Lee Nak-yon.D’autres mesures phares : l’administration projette d’organiser des évènements d’envergure, en désignant une période spéciale d’accueil des touristes. Des billets d’avion à bas prix, ainsi que des rabais sur les produits touristiques, devraient être proposés.De nouvelles lignes de bus reliant les sites touristiques, les aéroports et les gares seront créées. Et enfin, les tarifs des logements et les frais d’utilisation des plages seront désormais clairement affichés.Le gouvernement s'est fixé pour objectif d'accueillir l'année prochaine, grâce à cette stratégie, 20 millions de voyageurs étrangers, alors que le chiffre devrait battre cette année un nouveau record, avec un total de 17,4 millions de visiteurs.