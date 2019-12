5G : une ONG de défense des consommateurs se lève contre les opérateurs de télécommunication

Photo : KBS

Le réseau de télécommunication de 5e génération ne semble pas encore bien installé en Corée du Sud.L’association civile sud-coréenne « Solidarité du peuple pour la démocratie participative (PSPD) » a annoncé, hier, avoir demandé un règlement des différends au Conseil national des organisations des consommateurs, entre sept utilisateurs d’appareils connectés à la 5G et les trois opérateurs de télécommunication.SK Telecom, KT et LG U+ ont mis la 5G en service, début avril, pour la première fois au monde. Mais, d’après les plaignants, sa zone de disponibilité reste encore limitée. Et si une cartographie du réseau 5G a été mise en place, il n’en reste pas moins vrai que les connexions finissent souvent par s’arrêter, forçant les appareils à basculer sur la 4G. Il arrive même parfois que la connexion subisse un « blocage total ».Dans la foulée, les utilisateurs, supportés par le PSPD, ont demandé au Conseil d’inciter les opérateurs à réduire leur tarif jusqu’à ce que le réseau 5G soit accessible partout, d’appliquer une réduction de manière révocable et d’autoriser la possibilité de changer de forfaits sans pénalité.Une telle décision ne serait pas coercitive, mais elle ferait office, si les intéressés l’acceptent, de réconciliation, comme prévu par le code civil.