Le décalage des revenus des habitants des deux Corées s’est encore creusé en 2018

Photo : YONHAP News

L’écart du revenu moyen par habitant des deux côtés du 38e parallèle ne cesse de s’agrandir d’année en année.Selon les chiffres publiés par l’Institut national des statistiques (Kostat), le revenu national brut (RNB) par habitant de la Corée du Sud était, en 2018, de 28 100 euros, soit 26 fois plus élevé que celui de la Corée du Nord avec 1 100 euros. Il était 22 fois supérieur en 2016, et 23 fois en 2017.Concernant le RNB, celui du Sud était 53 fois supérieur à celui du Nord, avec un peu plus de 1 450 milliards d’euros, contre 27 milliards d’euros. En 1990, cette différence n’était que 5,7 fois plus importante.Cela s’explique notamment par les mauvaises performances économiques du pays communiste. Sa croissance réelle de l’année dernière est estimé à -4,1 %, soit le plus bas niveau depuis 1997. Les raisons ? Ce serait à cause des sanctions commerciales de l’Onu, qui ont eu pour effet d’abaisser de moitié les échanges avec les autres pays, et de réduire considérablement la production de charbon et de minerais de fer.Côté démographie, la Corée du Nord comptait, l’année dernière, un total de 25,13 millions d’habitants, soit environ la moitié de la population de son voisin du sud. Et l’espérance de vie des hommes était de 66,5 ans et de 73,3 ans pour les femmes, respectivement 13,2 et 12,4 ans de moins que les sud-Coréens.