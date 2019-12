La Corée du Sud comptera 1 actif pour 1 sénior d’ici 50 ans

Photo : KBS

La part des plus de 65 ans dans la population, qui n’était que de 14 % en 2017, atteindra 47 % en 2067. C’est ce que révèlent les données publiées, aujourd’hui, par l’Institut national des statistiques (Kostat).Selon cette prévision, le ratio personnes actives-séniors devrait ainsi passer de six à un, d’ici 50 ans. Il s’agit de l’évolution la plus rapide de la structure démographique.Avec le vieillissement de la population, le taux de mortalité routière des personnes âgées est passé de 35 à 45 % entre 2012 et 2018. Et la Corée du Sud enregistre 25,6 morts par accident de la route pour 100 000 habitants, un niveau trois fois plus élevé que la moyenne de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).Les enfants sont également fortement concernés par ces drames. En effet, si le nombre de morts sur les routes est passé de 2 500 en 1996, à 253 en 2018 chez les plus petits, 33 % d’entre eux ont perdu la vie à cause d’un accident de ce genre.