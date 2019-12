Les avions de reconnaissance et de patrouille américains se relaient dans le ciel de la péninsule

Photo : YONHAP News

Depuis un test de moteur de satellite, effectué samedi dernier par la Corée du Nord sur sa base de tir de missile de Donchang-ri, les Etats-Unis continuent à envoyer des avions de reconnaissance au-dessus de la péninsule, afin de surveiller les mouvements de l’armée nord-coréenne.Le site américain spécialisé sur la traque des avions civils et militaires, « Aircraft Spots », a fait savoir, aujourd’hui, qu’un avion de patrouille maritime de type P-3C s’était envolé dans le ciel coréen, sans pour autant préciser la date et l’heure de cette opération.Doté de radar, cet appareil mène des opérations de détection de sous-marin. Il y a donc de fortes chances qu’il ait eu pour mission de suivre les activités sous-marines du régime de Pyongyang.Un autre avion de reconnaissance des forces armées US a été identifié, aujourd’hui aussi, au-dessus de la mer de l’Est. Pour « Aircraft Spots », il s’agit d’un RC-135S Cobra Ball, qui a décollé de la base aérienne américaine de Kadena, au Japon. Cet aéronef est connu pour être capable de détecter des signes de lancements de missiles balistiques à longue portée.