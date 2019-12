Un ex-secrétaire adjoint à la Défense américain redoute une nouvelle guerre de Corée

Photo : YONHAP News

L’ancien secrétaire adjoint à la Défense sous l’administration Clinton a évoqué le risque grandissant d’une deuxième guerre de Corée, sur fond d’escalade des tensions entre les Etats-Unis et la Corée du Nord. C’est ce qu’a rapporté, aujourd’hui, le Sankei Shinbun.Selon ce quotidien nippon, Graham Allison, désormais professeur à l’université Harvard, a qualifié de « très dangereuse » l’évolution de la relation entre Washington et Pyongyang, lors d’un séminaire organisé, hier, par l’Académie des sciences du Japon.Le régime de Kim Jong-un met actuellement la pression sur le gouvernement de Donald Trump avec un ultimatum, fixé à la fin de cette année, pour remettre sur les rails leurs négociations nucléaires et obtenir une levée des sanctions. Selon Allison, cette situation fait planer une menace de plus en plus sérieuse sur la péninsule coréenne.L’économiste français Jacques Attali estime, de son côté, que la Corée du Nord pourrait constituer un gros problème l’année prochaine. D'après l’ancien conseiller de François Mitterrand, si aucune limite n’est imposée au royaume ermite, alors la non-prolifération des armes nucléaires prendra fin.