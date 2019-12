Le taux de tabagisme des sud-Coréens atteint 32 %, parmi les plus élevés de l’OCDE

Photo : YONHAP News

Les sud-Coréens font partie des plus gros fumeurs des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).D’après un rapport sur les tendances de la société sud-coréenne, publié aujourd’hui par l’Institut national des statistiques (Kostat), le taux de tabagisme chez les hommes âgés de plus de 15 ans en Corée du Sud est l’un des plus élevés de l’OCDE, avec 31,6 %, derrière la Turquie à 40,1 %.A titre de comparaison, ce taux se situe généralement entre 10 et 30 % : 10,5 % en Suède, 11,5 % aux Etats-Unis, 12 % au Mexique, 19,1 % en Grande-Bretagne, 22,3 % en Allemagne, 25,8 % en France et 29,4 % au Japon.Chez les sud-Coréennes âgées de plus de 15 ans, il n’est que de 3,5 %, le plus bas parmi les nations membres de cette organisation. Selon le Kostat, cet écart s’explique par la perception négative de la cigarette chez les femmes.Mais bonne nouvelle : la consommation de tabac ne cesse de diminuer chez les sud-Coréens, et ce dans toutes les tranches d’âge. Autre indicateur intéressant : la baisse est la plus importante chez les personnes à haut revenu.Enfin, chez les lycéens, 14,1 % des garçons ont déclaré être fumeurs alors que seulement 5,1 % des filles l’étaient en 2018.