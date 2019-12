NDAA 2020 : les États-Unis préconisent un maintien du GSOMIA

Photo : KBS

Le projet de loi d’autorisation de la Défense nationale (NDAA) américaine évoque la nécessité du prolongement de l'accord de partage de renseignements militaires (GSOMIA) entre Séoul et Tokyo. Ce texte, adopté mercredi à la Chambre des représentants, devrait être approuvé, a priori sans problème, la semaine prochaine au Sénat.Si l'on en croit le document, les Etats-Unis estiment nécessaire la coopération sécuritaire entre la Corée du Sud et le Japon. Ils soulignent ainsi l’importance de conserver ces traités militaires, bilatéraux et trilatéraux qui permettent à la fois un maintien de la paix et de la sécurité dans la région Indo-Pacifique d'autant plus qu'ils sont bénéfiques pour les intérêts mutuels et indispensables pour faire front commun contre des préoccupations communes, comme les programmes nucléaire et balistique nord-coréens.Le texte n’a pas mentionné clairement le nom officiel de l’accord sud-coréano-nippon, le GSOMIA, mais il précise la date de sa signature, le 23 novembre 2016.Enfin, le NDAA 2020 préconise une coordination et une coopération plus approfondies dans le domaine de la sécurité entre les trois alliés face aux menaces communes, y compris la Corée du Nord.