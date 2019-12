Le sénateur le plus proche de Trump durcit le ton face à la Corée du Nord

Photo : KBS

De plus en plus de voix s’élèvent au sein du Congrès des États-Unis. Elles dénoncent la menace persistante de la Corée du Nord, qui poursuit ses provocations, comme lors du « test très important » mené sur sa base de lancement de satellite de Sohae, vendredi dernier.Le sénateur américain Lindsey Graham a averti que, si le pays communiste procédait à un essai nucléaire ou à un lancement de missile balistique intercontinental (ICBM), il perdrait sa dernière chance de mener des négociations gagnant-gagnant avec le président Donald Trump. C’est ce qu’il a affirmé hier, heure locale, dans le journal américain « The Hill ».Toujours selon lui, Washington ne laissera pas Pyongyang se doter d’une arme nucléaire capable d’atteindre le territoire américain. Et si le régime de Kim Jong-un opte pour cette position, cela signifiera l’enterrement pur et simple des relations entre les deux pays.Cependant, le proche allié du locataire de la Maison blanche n’a pas précisé les dispositifs à prendre en cas de nouveau tir d’ICBM.