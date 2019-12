La hausse du nombre d'employés se concentre sur les sexagénaires

Photo : YONHAP News

Le nombre de personnes ayant trouvé un emploi en Corée du Sud a progressé de 281 000 sur les onze premiers mois de l’année, en glissement annuel. Une augmentation qui a triplé en un an.Les sexagénaires semblent en avoir le plus profité, puisqu’ils sont 367 000 personnes en plus à travailler. Par contre, chez les trentenaires et les quadragénaires, le niveau d’embauche a reculé de 58 000 et 165 000, respectivement.La baisse de la part des 30-39 ans dans la population totale, à savoir 104 000, a ainsi été plus importante que celle des personnes du même âge ayant commencé un nouvel emploi. Mais c’est le contraire chez les 40-49 ans, dont le recul démographique ne s’élève qu’à 140 000. Cela donne par conséquent un taux d’emploi de 78,6 % chez les trentenaires, et de 78,4 % chez les quadragénaires.