LG : décès du président honoraire

Photo : YONHAP News

Le président honoraire du groupe LG, Koo Cha-kyung, est décédé samedi, à l'âge de 94 ans. Né en 1925, il est le fils aîné du fondateur du conglomérat sud-coréen, Koo In-hwoi. Il en prend les rênes en 1970, suite à la disparition de son père, avant de partir à la retraite en 1995.Donnant la priorité au développement technologique, cet homme d’affaires a ouvert quelque 70 instituts de recherche en Corée du Sud et à l'étranger. Il a également construit en Chine, en Asie du Sud-est, en Europe de l'Est et aux Amériques, des usines de LG Electronics et de LG Chem, la filiale pétrochimique du groupe, qui ont servi de base à son incroyable essor international.En outre, le défunt a mis en place un système de gestion d’entreprise indépendant. Il a ainsi laissé la présidence aux spécialistes du management, pour se consacrer, de son côté, aux activités éducatives et caritatives.Les funérailles de Koo se dérouleront en famille, d'après sa volonté.