Séoul, Pékin et Tokyo luttent collectivement contre les maladies contagieuses

Photo : YONHAP News

La Corée du Sud, la Chine et le Japon ont décidé de partager leurs chaînes d’approvisionnement en vaccins, afin de mieux lutter contre les maladies transmissibles.D’après le ministère sud-coréen de la Santé, les trois pays se sont mis d’accord pour partager des informations sanitaires et s’apporter mutuellement aide et soutien en cas d’urgence, comme l’apparition d’une nouvelle maladie contagieuse ou la réapparition d’une maladie transmissible. Cet accord a été obtenu à l’issue de la 12e réunion trilatérale des ministres de la Santé, qui s’est tenue les 14 et 15 décembre à Séoul.Parallèlement, les trois voisins ont partagé la nécessité d’élaborer des mesures face au vieillissement de la population, pour permettre aux habitants de ne pas simplement vivre vieux, mais surtout en bonne santé.Créée en 2007, face à l’apparition du virus de la grippe A (H5N1), la prochaine édition de cette rencontre à trois se tiendra en Chine en 2020, afin de renforcer une coopération pour « vieillir en restant actif et en bonne santé ».