CFCA : « Parasite » reçoit 4 prix dont le meilleur film

Photo : YONHAP News

La comédie noire sud-coréenne « Parasite » a reçu, samedi, pas moins de quatre récompenses par l'Association américaine de critiques de cinéma (CFCA), basée à Chicago.Selon Deadline Hollywood, magazine en ligne spécialisé sur l'industrie du spectacle, le septième long-métrage de Bong Joon-ho a remporté les prix du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur scénario et enfin du meilleur film en langue étrangère. Il devient ainsi l’œuvre la plus titrée avec « Little Women », de Greta Gerwig, qui a raflé, elle aussi, quatre prix, dont le meilleur scénario d'adaptation et la meilleure actrice.La Palme d'or du dernier Festival de Cannes a également été nommée dans trois catégories aux Golden Globes, pour le meilleur réalisateur, le meilleur scénario et le meilleur film en langue étrangère.