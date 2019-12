Biegun lance un appel public pour un nouveau dialogue Washington-Pyongyang

Photo : YONHAP News

Le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, qui est en visite, depuis hier, en Corée du Sud, a proposé publiquement une discussion à Pyongyang. C’était lors d’une conférence de presse organisée à l’issue de sa rencontre avec Cho Sei-young, premier vice-ministre des Affaires étrangères. A cette occasion, Steve Biegun a mis en avant la nécessité de relancer les négociations sur le nucléaire nord-coréen, en appelant le régime de Kim Jong-un à opter pour une meilleure voie.Concernant la date butoir que le pays communiste a fixée à la fin de cette année, le haut diplomate américain a souligné qu’il n’y avait que des objectifs fixés par Donald Trump et Kim Jong-un lors du sommet de Singapour. De cette manière, il a exprimé la volonté qu’a Washington de ne pas s’attacher au délai avancé par Pyongyang.Biegun a ensuite été reçu par le président de la République Moon Jae-in. Les deux hommes semblent surtout avoir discuté des moyens de relancer le dialogue les Etats-Unis et la Corée du Nord, et d’apaiser la tension dans la péninsule coréenne. Leur dernière rencontre remonte à il y a 15 mois, en septembre 2018, avant la tenue du sommet intercoréen dans la capitale nord-coréenne.