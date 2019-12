Séoul et Tokyo discutent des restrictions sur les exportations

Photo : YONHAP News

Un dialogue de haut niveau entre la Corée du Sud et le Japon sur la politique d’exportations s’est tenu, ce matin, au bureau du ministère japonais de l'Economie, du Commerce et de l'Industrie à Tokyo.La délégation sud-coréenne, composée de huit officiers, est dirigée par Lee Ho-hyon, directeur en charge de la politique du commerce au sein du ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Energie.Trois sujets étaient inscrits à l’ordre du jour : la maîtrise de technologies sensibles, le système de contrôle des exportations et les perspectives d’avenir. Pourtant, la discussion s’est principalement focalisée sur le rétablissement des relations bilatérales, au même niveau que celui ayant précédé les restrictions d’exportations imposées par Tokyo à l’encontre de Séoul.De son côté, l'équipe sud-coréenne s’est efforcée de dissiper les doutes de l’Archipel quant au système sud-coréen de contrôle des exportations.A noter que le président de la République Moon Jae-in doit s'entretenir en tête-à-tête, le 24 décembre, avec le Premier ministre nippon Shinzo Abe, à Chengdu en Chine.