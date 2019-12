La réunion des patrons des 3 groupes parlementaires n'a pas eu lieu

Photo : YONHAP News

Le Minjoo, le parti présidentiel, et le Parti Liberté Corée (PLC), la première force de l’opposition, ne sont pas parvenus à arracher un accord sur les projets de lois controversées comme la réforme électorale et la création d’une agence chargée d’inspecter la corruption de hauts fonctionnaires.Les négociations marathon que le président du Parlement, Moon Hee-sang, a proposé pour sortir de l’impasse, ont été annulées. Ce n'est pas tout. Le PLC, qui a fait défection lors de la réunion des patrons des trois groupes parlementaires tenue ce matin, a lancé, à 11h, une manifestation avec des centaines de sympathisants devant le bâtiment principal de l’Assemblée nationale, afin d’empêcher le vote de la réforme électorale.De son côté, le corps consultatif dit « 4+1 », composé du parti au pouvoir et de quatre formations minoritaires, ne trouve toujours pas de terrain d’entente au sujet de la réforme électorale. Dans ce contexte, Lee In-young, le patron du groupe parlementaire du Minjoo, a exprimé la nécessité de repartir de zéro. Face à cette annonce, le nouveau chef des députés du PLC, Shim Jae-chul, a souligné sa volonté d’envisager une participation au vote à bulletins secrets.La formation au pouvoir s’est dite à son tour être ouverte, non seulement au dialogue avec le corps consultatif, mais aussi avec le plus grand parti d’opposition.