Rencontre des chefs de la diplomatie sud-coréen et japonais à Madrid

Photo : YONHAP News

La ministre sud-coréenne des Affaires étrangères s'est entretenue avec son homologue japonais dimanche, heure locale, à Madrid en Espagne. Ils ont échangé sur les restrictions commerciales nippones à l'encontre de Séoul. C'est ce qu'a fait savoir, aujourd'hui, le ministère sud-coréen des Affaires étrangères.Kang Kyung-wha et Toshimitsu Motegi ont ainsi discuté pendant 10 minutes, en marge du dîner officiel de la réunion des ministres des Affaires étrangères des pays du Dialogue Asie-Europe (Asem). A cette occasion, la diplomate s'est félicitée de la tenue, ce lundi, du dialogue de haut niveau entre Séoul et Tokyo sur la politique d'exportation. Elle a souhaité, en effet, que celui-ci aboutisse à la levée des restrictions des exportations japonaises vers la péninsule.Les deux ministres se sont mis d'accord pour consolider leur communication sur le nucléaire nord-coréen, et déployer tous leurs efforts pour qu'un sommet sud-coréano-japonais soit organisé en marge du sommet entre la Corée du Sud, la Chine et le Japon, prévu le 24 décembre à Chengdu dans l'empire du Milieu.