Toss Bank rejoint le marché des banques en ligne

Photo : KBS

Toss Bank devient la troisième banque en ligne autorisée en Corée du Sud. Cette décision a été annoncée, aujourd’hui, par la Commission des services financiers (FSC) à l’issue d’un examen de pré-autorisation.Le consortium, piloté par Viva Republica, opérateur de l’application financière Toss, rassemble, entre autres, KEB Hana Bank, SC Bank et Hanwha Investment & Securities.Désormais pré-autorisée, Toss Bank doit satisfaire un certain nombre de conditions humaines et financière, avant de déposer sa demande d’inscription. Une fois obtenue l’autorisation de la FSC, la société pourra lancer ses activités dans moins de six mois.Selon la Commission, Toss Bank a la forte volonté de contribuer à l’innovation financière sud-coréenne, tout en répondant à tous les critères liés à la nouveauté et à la sécurité.Lee Seung-gun, directeur général de ce pionnier de l’industrie fintech en Corée du Sud, a affiché de son côté sa volonté de proposer des produits et des services innovants aux clients, qui sont, en général, peu satisfaits des banques conventionnelles.