La Corée du Sud se place au 29e rang en termes de sécurité alimentaire

La Corée du Sud se classe en 29e position parmi 113 pays en termes de sécurité alimentaire. Selon l'entreprise d'analyse et de conseil britannique Economist Intelligence Unit, elle obtient 73,6 points pour sa capacité à fournir à sa population une quantité suffisante de denrées alimentaires, de qualité et en temps normal, et à l’approvisionner en volume nécessaire en cas d'urgence.Singapour, l'Irlande et les Etats-Unis occupent, dans cet ordre, les trois premières places du classement.Le pays du Matin clair se place au 61e rang concernant sa réactivité au changement climatique et sa résilience écologique, liées à la sécurité alimentaire.