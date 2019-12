Le président Moon reçoit Biegun à la Cheongwadae

Photo : YONHAP News

Le président de la République a reçu, ce matin, le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord, à la Cheongwadae.Selon la Maison bleue, lors de cet entretien qui a duré environ une demi-heure, Moon Jae-in a demandé à Steve Biegun de continuer à œuvrer pour l’avancement du processus de paix dans la péninsule. Il n’a pas manqué de souligner ses efforts pour la dénucléarisation et l’instauration de la paix dans la région.Le haut diplomate américain a, pour sa part, déclaré qu’il n’arrêtera pas de faire tout son possible afin de réaliser le devoir historique qu’est la dénucléarisation et l’instauration de la paix dans la péninsule, et ce à travers le dialogue et les négociations.Un peu plus tôt, Biegun, qui est en visite, depuis hier, en Corée du Sud, a proposé publiquement une discussion à Pyongyang. C’était lors d’une conférence de presse organisée à l’issue de sa rencontre avec Cho Sei-young, premier vice-ministre des Affaires étrangères. A cette occasion, il a mis en avant la nécessité de relancer les discussions sur le nucléaire en appelant le régime nord-coréen à opter pour une meilleure voie.Concernant la date butoir que le pays communiste a fixée à la fin de cette année, le représentant spécial du département d’Etat américain pour la Corée du Nord a souligné qu’il n’y avait que des objectifs fixés par Donald Trump et Kim Jong-un, lors de leur sommet de Singapour. De cette manière, il a exprimé la volonté qu’a Washington de ne pas s’attacher au délai avancé par le royaume ermite.