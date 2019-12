Météo : le temps se couvre, les températures remontent

Après un week-end globalement ensoleillé, le début de semaine s’annonce plus mitigé. Les sud-Coréens se sont réveillés sous une légère couverture nuageuse qui va s’intensifier, malgré quelques éclaircies, au fil de la journée. Des précipitations sont attendues dans la nuit et devraient se poursuivre jusqu’à demain matin.Au niveau des températures, elles se maintiennent au-dessus des normales saisonnières. En effet, il fera jusqu’à 13°C à Séoul et Daegu, 15°C à Daejeon, 16°C à Busan et 18°C sur l’île de Jeju.